Хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко, набравшая за праздники предательские кг, придумала способ, как от них избавиться

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала серию свежих "сториз" в Инстаграм, подав хороший пример.

Девушка решила устроить своему организму встряску, заодно приобщив к этому делу и своих студентов.

Так, хореограф показала несколько несложных движений, которые нужно повторять под динамичную музыку. Основной акцент упал на ноги.

"Потанцевали со студентами. Растрясли пасочки вместе 😂", - подписала она кадры.

На следующих "сториз" Алена похвасталась успехами подопечных, которые повторяли за ней, указав на некоторые ошибки.

До этого Шоптенко сама призналась, что поправилась за майские.

"После энного количества съеденных пасочек, селфи теперь только вполоборота и со шторкой 😅", - сообщила она в Инстаграм, показав свое фото.

"Не наговаривайте! Вы в прекрасной форме и просто прекрасны!🔥"; "Алёна, Вам не грозят, совершенно, никакие пасочки👌👍🌞"; "Светлое и теплое! В любом весе прекрасна! ❤️Верю, что пасочки были вкусные ) ❤️На здоровье! )"; "Две паски это много? Пять пасок это ерунда - а кто там прячется за шторкой? Прекрасна как всегда )", - отреагировали пользователи.

Ранее мы рассказывали, что Шоптенко устроила фотосессию на лестнице, демонстрируя различные весенние образы. Первый лук - свободные джинсы и рубашка, второй - джинсовая юбка и белая футболка, а также черный пиджак. И третий образ - модный тренч, дополненный черными очками и туфлями-лодочками.

Как сообщала Politeka, Шоптенко из "Танців з зірками" после серии неудач на кухне показала, чем балует сына: "Попытка №3 оказалась успешной".