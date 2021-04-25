Известный хореограф, звезда "Танців з зірками" и участница шоу "Маска" Алена Шоптенко похвасталась своими кулинарными способностями

Звезда в 2018 году стала мамой сына, Алексея, которого родила от бизнесмена, Алексея Иванова, сообщает Politeka.net. В результате на странице красотки все чаще стали появляться фото и видео с сыночком.

Также хореограф часто показывает, чем балует малыша. Видимо, у Алены в полной силе проявился и кулинарный талант. В ее сторис часто можно увидеть кадры того, как она готовит на кухне.

В частности, несколько часов назад Шоптенко записала сторис, в которых похвасталась сырниками.

"Хроники сырников продолжаются. Я вам скажу честно - попытка №3 оказалась успешной", - сказала хореограф, показав красивый десерт.

Стоит отметить, что красотка была без макияжа и в обычной пижаме, а на фоне слышался разговор ребенка.

Алена поблагодарила пользовательниц сети за советы. Артистка добавила рисовую муку, а также незернистый творог и ей понравился результат, но она бы еще хотела поэкспериментировать.

Также танцовщица поделилась лайфхаком, который ей рассказала одна из подписчиц. Так, для идеальной формы сырников, следует часть теста поместить под стакан и быстро им подвигать на столе. В результате получаются круглые "оладушки".

Напомним, Алена Шоптенко одержала победу на шоу "Танці з зірками" в 2006 году. Тогда партнером танцовщицы был будущий президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что Шоптенко из «Танців з зірками» пошла на поводу у сына и поплатилась внешностью: кадры ночных забав.

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