Звезда "Танців з зірками", известная танцовщица и хореограф Алена Шоптенко удивила домашними развлечениями на лестнице

Как передает Politeka.net, Шоптенко очень много времени проводит дома с маленьким сыном, поэтому большую часть своего Іnstagram она посвящает дому. Молодая мама успевает дома не только заниматься с малышом, но и уделяет время себе. В этот раз Шоптенко решила показать поклонникам, как она снимает видео для Тиктока, перевоплащаясь в разные красивые образы.

Видео и фото поразило поклонников, ведь Алена во время домашних сьемок предстала сразу в трех образах с эффектным макияжем и распущенными волосами. Первый лук - свободжные джинсы серого цвета, рубашка цвета капучино, туфли и сумочка в тон, две секунды и красотка уже изгибается в джинсовой юбке и белой футболке, в черном пиджаке и обуве под цвет. Третий образ модный тренч, допоплненый черными очками и туфлями-лодочками.

«Тикток привет😂 Хоть дома наряжусь😉 Вам какой лук больше нравится? 1,2,3,4?», - спросила Шоптенко у подписчиков.

Подписчики засыпали компличентами Шоптенку за роскошную фигуру и красивенные образы:

"Столько энергии в этой хрупкой женщине 🔥🔥🔥"

"Все очень крутые 😍🔥🔥"

" Кайфова🔥"

Как сообщала Politeka, Шоптенко из "Танців з зірками" после серии неудач на кухне показала, чем балует сына: "Попытка №3 оказалась успешной".

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" показала, в каком беспорядке приходится работать: неожиданные кадры со съемок.