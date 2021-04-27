Звезда "Танців з зірками", известная танцовщица и хореограф Алена Шоптенко удивила домашними развлечениями на лестнице
Как передает Politeka.net, Шоптенко очень много времени проводит дома с маленьким сыном, поэтому большую часть своего Іnstagram она посвящает дому. Молодая мама успевает дома не только заниматься с малышом, но и уделяет время себе. В этот раз Шоптенко решила показать поклонникам, как она снимает видео для Тиктока, перевоплащаясь в разные красивые образы.
Видео и фото поразило поклонников, ведь Алена во время домашних сьемок предстала сразу в трех образах с эффектным макияжем и распущенными волосами. Первый лук - свободжные джинсы серого цвета, рубашка цвета капучино, туфли и сумочка в тон, две секунды и красотка уже изгибается в джинсовой юбке и белой футболке, в черном пиджаке и обуве под цвет. Третий образ модный тренч, допоплненый черными очками и туфлями-лодочками.
«Тикток привет😂 Хоть дома наряжусь😉 Вам какой лук больше нравится? 1,2,3,4?», - спросила Шоптенко у подписчиков.
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Подписчики засыпали компличентами Шоптенку за роскошную фигуру и красивенные образы:
"Столько энергии в этой хрупкой женщине 🔥🔥🔥"
"Все очень крутые 😍🔥🔥"
" Кайфова🔥"
Напомним, что Шоптенко из "Танців з зірками" в прозрачном платье устроила зажигательные танцы на столе: "Вот это да".
Как сообщала Politeka, Шоптенко из "Танців з зірками" после серии неудач на кухне показала, чем балует сына: "Попытка №3 оказалась успешной".
Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" показала, в каком беспорядке приходится работать: неожиданные кадры со съемок.