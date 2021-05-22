Співак Олег Винник нагадав "вовчицям", за що його так люблять

У 47-річного артиста після деякого простою через карантин поновилися гастролі українськими містами. Днями Винник виступив з концертом у Вінниці.

Фото його виступу з'явилися в Instagram, передає Politeka.net. На кадрах Олег Анатолійович постав у стильному чорному костюмі і такого ж кольору сорочці. Комір піджака був з химерним гравіюванням.

"#СльозиНаЗемлі", - підписані кадри. Це назва однієї з найбільш чуттєвих пісень Винника. Враховуючи серйозні переживання ліричного героя, артист виконував хіт з трохи сумним і відчуженим виразом обличчя.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене, не приховуючи емоцій, які в них пробуджує ця пісня:

"Чарівний, найбільш харизматичний артист, голос нереально крутий і зачаровує, а ця пісня просто до мурашок"; "І пісня, і виконання западають в душу. Браво, Олег"; "Добрий день! Дуже гарний виступ, але сумний. Бажаю вам, Олег Анатолійович, вдалих концертів!"; "Обожнюю такий ваш образ❤️"; "Браво! Це моя улюблена пісня - чуттєва, ніжна, з глибоким змістом і пронизує душу 😢😍👏"; "Боже, як же це красиво 😻 вам так личить цей костюм 🔥"

Раніше ми розповідали, фанати Винника діляться враженнями в Мережі, побувавши на його концертах. Одна з "вовчиць" здивувала кадрами, на яких здавалося, що співак ось-ось її поцілує. Жінка піднесла кумиру букет, а Винник "небезпечно" до неї наблизився.

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