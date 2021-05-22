Певец Олег Винник напомнил "волчицам", за что его так любят

У 47-летнего артиста после некоторого простоя из-за карантина возобновились гастроли по украинским городам. На днях Винник выступил с концертом в Виннице.

Фото его выступления появились в Инстаграм, передает Politeka.net. На кадрах Олег Анатольевич предстал в стильном черном костюме и такого же цвета рубашке. Воротник пиджака был с причудливой гравировкой.

"#СльозиНаЗемлі", - подписаны кадры. Это название одной из самых чувственных песен Винника. Учитывая серьезные переживания лирического героя, артист исполнял хит с немного грустным и отрешенным выражением лица.

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное, не скрывая эмоций, которые в них пробуждает эта песня:

"Неотразимый, самый харизматичный артист, голос нереально крутой и завораживающий, а эта песня просто до мурашек"; "И песня, и исполнение западают в душу. Браво, Олег"; "Добрый день! Очень хорошее выступление, но грустное. Желаю Вам, Олег Анатольевич, удачных концертов!"; "Обожаю такой Ваш образ❤️"; "Браво! Это моя любимая песня - чувственная, нежная, с глубоким смыслом и пронизывающая душу😢😍👏"; "Боже, как же это красиво 😻 Вам так идёт этот костюм 🔥"

Ранее мы рассказывали, фанаты Винника делятся впечатлениями в Сети, побывав на его концертах. Одна из "волчиц" удивила кадрами, на которых казалось, что певец вот-вот ее поцелует. Женщина преподнесла кумиру букет, а Винник "опасно" к ней приблизился.

Напомним, что появилось видео, что Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей: "Теперь ждем…"

Также Politeka писала, что Винник на гастролях засветился со своей "тайной женой" Таюне, появились кадры: "Невероятно круто"