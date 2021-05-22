Розалі, яка не домоглася любові від "Холостяка" Михайла Заливако, вирішила продемонструвати, що втратив чоловік на проекті

23-річна співачка з Донецька, що дійшла до фіналу і раптово покинула його, виклала сміливе фото в провокаційному одязі на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Вона одягла чорний піджак на голе тіло, який поєднала з шортами-велосипедками.

Розвалі вирішила не надягати під піджак бюстгальтер, злегка засвітивши свій пружний бюст.

У підписі до знімка молода співачка вирішила поділиться наболілим. Вона зізналася, що поки йшли ефіри шоу «Холостяк», їй було дуже важко, так вона знала, чим закінчиться проект, але їй потрібно було мовчати.

"За ці тижні очікування я не сиділа не місці.

Не давала собі нудьгувати і гаснути.

Не давала себе втратити.



І це було важко - всі ефіри я знаю, чим шоу закінчиться для мене

Але все одно мовчу. Чесно, це дуже дико 😅», - написала Розалі.

Також вона зізналася, що дуже задоволена, що шоу нарешті-таки закінчилося.

«І я дуже рада, що це закінчилося - нарешті я з вами в реальному житті, з переживаннями і радощами, які важливі для мене прямо зараз.Я в моменті ️ ️ так багато хочу розповісти, але все по порядку 😉», - зазначила фіналістка.

Нагадаємо, що Михайло Заливако раптово вирішив попрощатися з Розалі, так як вважав, що між ними більше дружні стосунки, ніж любовні.

Фоловери почали писати втішні коментарі.

"Ти нереальна! ❤️ тебе чекає найкращий чоловік! 🔥",

"Тобі ще поспішати нікуди, ти там наймолодша з трійки))) молодець, що поступилася "стареньким"😉",

"Така красуня. Модельна, вихована, чиста дівчинка Така ❤️ все краще попереду, Розалі😌 🥰", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що відкинута " Холостяком "Заливако учасниця-красуня повідала, що насправді сталося:" я відкрила своє серце і...".

Також Politeka писала, що екс-дружину Богдана і фаворитку "Холостяка" засміяли після одкровень про весілля: "гидко дивитися"