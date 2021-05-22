Не добившаяся любви от "Холостяка" Михаила Заливако Розали решила продемонстрировать, что потерял мужчина на проекте

23-летняя певица из Донецка, дошедшая до финала и внезапно покинувшая его, выложила смелое фото в провокационной одежде на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Она надела черный пиджак на голое тело, который соединила с шортами-велосипедками.

Розвали решила не надевать под пиджак бюстгальтер, слегка засветив свой упругий бюст.

В подписи к снимку молодая певица решила поделится наболевшим. Она призналась, что пока шли эфиры шоу «Холостяк», ей было очень тяжело, так она знала, чем закончится проект, но ей нужно было молчать.

«За эти недели ожидания я не сидела не месте.

Не давала себе скучать и тухнуть.

Не давала себя потерять.



И это было тяжело - все эфиры я знаю, чем шоу закончится для меня

Но все равно молчу. Честно, это очень дико 😅», - написала Розали.

Также она призналась, что очень довольна, что шоу наконец-таки закончилось.

«И я очень рада, что это закончилось - наконец я с вами в реальной жизни, с переживаниями и радостями, которые важны для меня прямо сейчас.Я в моменте ☺️Так много хочу рассказать, но всё по порядку 😉», - отметила финалистка.

Напомним, что Михаил Заливако внезапно решил попрощаться с Розали, так как посчитал, что между ними больше дружеские отношения, нежели любовные.

Фолловеры принялись писать утешительные комментарии.

"Ты нереальная! ❤️ тебя ждёт лучший мужчина! 🔥",

"Тебе еще спешить некуда, ты там самая молодая из тройки))) Молодец, что уступила "старушкам"😉",

"Такая красавица. Модельная, воспитанная, чистая девочка такая ❤️ Все лучшее впереди, Розали 😌🥰", - пишут в сети.

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

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