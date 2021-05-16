"Холостяк 11" Михаил Заливако, который познакомил участниц проекта со своей мамой, сделал неожиданное признание

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм бизнесмена.

На совместном снимке со своей мамой Михаил признался, что далеко не всех девушек знакомил с родителями.

«Для меня знакомство с мамой это что-то большее, чем просто кого-то привести и сказать «ну вот, привет!»🤣

Не все мои девушки были с ней знакомы», - написал Заливако.

Также главный герой «Холостяка 11» сообщил, что открыл для себя нечто новое на проекте: он познакомил с мамой четверых девушек, хотя всего в жизни, по его словам, у него их было три.

«А тут за неделю сразу четырёх привёл.

Знаю, что мудрость этой женщины никогда не даст мне покоя. Взгляд всегда не на, а сквозь. И именно поэтому мне было важно послушать, что скажет мама и как она видит. В любом случае, женщина женщину всегда понимает гораздо лучше. Это из тех случаев, когда девушка говорит «Нет» а по факту это «Да, я просто ломаюсь». Знакомо же, да?😆», - отметил Заливако.

Поклонники принялись писать комплименты маме Михаила, однако нашли такие, кто назвал женщину слишкой строгой и злой, а даже пожалел фаваритку Дашу.

"Мама тяжеловата, давит своей энергетикой...даже жалко Дашу стало

Красивая и ухоженная женщина. Но мне показалась немножко злой🥺 или слишком строгой🧐",

"Ваша мама красотка, настоящая графиня👏👏👏",

"Вырастить такого сына это большой труд🙌🙌🙌Миша, у тебя прекрасная мама❤️",

"Она у вас невероятная! Участницы проекта говорят, что строгая, а как по мне она понимающая, спокойная, все вопросы задавала нормально и попадала всегда в точку. Здоровья вам и вашей маме🙂♥️",

"Очень красивая мама и молодо выглядит",

"Мама в шоке", - пишут в сети.

Напомним, "холостяка" Заливако жестко раскритиковали после знакомства с родителями участниц: "Аппетит пропадает...".

Также Politeka писала, что "холостяк" Заливако распрощался с красоткой-участницей после знакомства с родителями: "Не могу поверить...".