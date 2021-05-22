Відома українська співачка Наталія Могилевська показала кумедне відео в соціальних мережах

Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська стала дуже популярною серед українців завдяки співу та танцям. Артистка активно веде соціальні мережі, де за красунею стежать сотні тисяч фанатів. Зірка не так давно опублікувала обкладинку нової пісні - "До дна".

А цього разу Наталя з'явилася в наряді, який використовувала для останнього образу. Могилевська стояла на кухні в помаранчевій сукні з прикрасами, а в руках тримала тарілку з овочами і фруктами. Поруч можна побачити молоду людину, яка не знайшла їжі в посудині.

"Зараз не рабиня перед тобою. Це в минулому", - сказала Наталя в результаті.

"Яка ваша улюблена страва?",- запитала Могилевська в підписі.

Фанати поставили понад 100 лайків і написали коментарі:

"Вогонь", "ось це ж Кирило", "5 лайків".

Повідомлялося, що відома співачка Наталія Могилевська не змогла стримати сліз через свого друга.

Так, Могилевська показала музиканта і композитора Сергія Підкауру, який написав їй такі хіти, як: «Відправила меседж«,» відірватися від землі«,» Він не сказавши ні слова " та інші.

Зірка не змогла приховати сліз за лаштунками, коли композитора нагородили на Національній музичній премії - «Українська Пісня року».

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