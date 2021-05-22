Известная украинская певица Наталья Могилевская показала забавное видео в социальных сетях

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская стала очень популярной среди украинцев благодаря пению и танцам. Артистка активно ведет социальные сети, где за красоткой следят сотни тысяч фанатов. Звезда не так давно опубликовала обложку новой песни - "До дна".

А в этот раз Наталья появилась в наряде, который использовала для последнего образа. Могилевская стояла на кухне в оранжевом платье с украшениями, а в руках держала тарелку с овощами и фруктами. Рядом можно увидеть молодого человека, который не нашел еды в посудине.

"Сейчас не рабыня перед тобой. Это в прошлом", - сказала Наталья в итоге.

"Какое ваше любимое блюдо?", - спросила Могилевская в подписи.

Фанаты поставили более 100 лайков и написали комментарии:

"Огонь", "Вот это же Кирилл", "5 лайков".

Сообщалось, что известная певица Наталья Могилевская не смогла сдержать слез из-за своего друга.

Так, Могилевская показала музыканта и композитора Сергея Пидкауру, который написал ей такие хиты, как: «Відправила меседж», «Відірватись від землі», «Він не сказав ні слова» и другие.

Звезда не смогла скрыть слез за кулисами, когда композитора наградили на национальной музыкальной премии - «Украинская песня года».

Напомним, 45-летняя Наталья Могилевская, сменив образ, появилась с бородатым красавчиком

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