Актриса і режисер Анджеліна Джолі у білій сукні вперше за довгий час влаштувала незвичайну зйомку

Після розлучення з Бредом Піттом Джолі припинила з'являтися на публіці, говорити про свою роботу і спілкуватися з пресою так часто, як раніше. Більш того, оскільки зірка не веде профілі в соціальних мережах, побачити нові фото з нею не так просто.

Саме тому кожен новий кадр з Джолі, представлений в Instagram на фан-сторінках актриси, завжди отримує безліч відгуків і різних відгуків про її роботу. Не так давно зірка не тільки відновила свою діяльність, але і зважилася на екстравагантну зйомку з бджолами, спеціально для важливої події. У білій сукні, приспущеній з плече Джолі дивувала далеко не фігурою.

"Приголомшлива бджолине полювання Анджеліни Джолі. Загляньте за лаштунки приголомшливої роботи, знятої всесвітньо відомим фотографом Деном Уінтерсом. Живі бджоли покривають верхню частину тіла Анджеліни на приголомшливому знімку, метою якого є відтворення культового портрета Річарда Аведона 1981 року «бджоляр»», - сказано в підписі до ролика.

Ми також писали про цю фотосесію, що метою повторення картини був досить очевидний посил.Джолі знялася в рекламі, яка повинна привернути увагу до проблеми зникнення бджіл.

На одному з новинних пабліків в Instagram шанувальники стали обговорювати сміливу витівку актриси.

"Ось це витримка«,» безстрашна жінка)«,» не знала, що зникають«,» моя повага цій чудовій жінці«,» молодець, що привертає увагу до зникнення бджіл«,» я б здох від страху«,» Небезпечна жінка«,» вона просто космос, обожнюю", - пишуть користувачі Мережі.

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