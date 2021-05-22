Актриса и режиссер Анджелина Джоли в белом платье впервые за долгое время устроила необычную съемку

После развода с Брэдом Питтом Джоли прекратила появляться на публике, говорить о своей работе и общаться с прессой так часто, как раньше. Более того, поскольку звезда не ведет профили в социальных сетях, увидеть новые фото с ней не так просто.

Именно поэтому каждый новый кадр с Джоли, представленный в Инстаграм на фан-страницах актрисы, всегда получает множество откликов и различных отзывов о ее работе. Не так давно звезда не только возобновила свою деятельность, но и решилась на экстравагантную съемку с пчелами, специально для важного события. В белом платье, приспущенном с плечь Джоли удивляла далеко не фигурой.

«Потрясающая пчелиная охота Анджелины Джоли. Загляните за кулисы потрясающей работы, снятой всемирно известным фотографом Дэном Уинтерсом. Живые пчелы покрывают верхнюю часть тела Анджелины на потрясающем снимке, целью которого является воссоздание культового портрета Ричарда Аведона 1981 года «Пчеловод»», - сказано в подписи к ролику.

Мы также писали об этой фотосессии, что целью повторения картины был довольно очевидный посыл.Джоли снялась в рекламе, которая должна привлечь внимание к проблеме исчезновения пчел.

На одном из новостных пабликов в Инстаграм поклонники стали обсуждать смелую выходку актрисы.

«Вот это выдержка», «Бесстрашная женщина)», «Не знала, что исчезают», «Мое уважение этой великолепной женщине», «молодец, что привлекает внимание к исчезновению пчел», «Я б сдох от страха», «Опасная женщина», «Она просто космос, обожаю», - пишут пользователи сети.

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