Популярна співачка Ані Лорак на Євробаченні багато років тому блищала в одному з кращих своїх іміджів

Епатажна виконавиця звикла до обожнювання і компліментів, а ось на критику зовсім не реагує, тому ніяк не підігріває плітки про себе та особисте життя. У зв'язку з проведенням пісенного конкурсу шанувальники також вирішили нагадати про важливі події, які трапилися з Лорак раніше.

Як відомо, зірка брала участь на Євробаченні, причому підтримував її близький друг Філіп Кіркоров, який також пізніше став хрещеним батьком її дочки Софії. Також на фото можна помітити і Зіркового виконавця Андрія Данилка, на сцені відомого як "Вєрка Сердючка". Тоді, молода і ще набирає популярність, Кароліна змогла здивувати соціальні мережі сміливістю свого образу в крихітному блискучому платті зі"срібла".

"Фінал # Eurovision вже близько💥 з хвилюванням згадую наш 2008-й, ніби це було вчора🙏 🏻 тоді вся наша команда @ fkirkorov @ iliaskokotos @dimitriskontopoulos @fokasevagelinos з піснею #shadylady завоювала Золоте срібло✨ конкурс — це завжди виклик, а кращі якості проявляються саме в таких екстремальних умовах", - сказано в підписі серії фото.

Фанати були раді згадати минуле:

"Shady lady 💓; це було легендарно!!!!; За Україну ❤; Кароліна, ви будете на премії Ру тв?; Ви були найкраща❤️; За Україну звичайно ж🙄; Україна і Росія найкращі ❤️❤️ а взагалі виступ вже назавжди увійшов в історію Євробачення 😍❤️; ми змінюємося під впливом людей, яких зустрічаємо, і часом настільки, що самі себе не впізнаємо; відтоді обожнюю!; Ви тепер Ізгой на преміях музичних?; Ти тоді підкорила всіх👏"»

Ми також писали, що популярна українська артистка Ані Лорак, яка багато років живе і будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Раніше вона постала в білій сукні поруч з високим темноволосим чоловіком.

"Але знаєш тільки ти ... з ким збудуться мрії", - написала вона.

Також співачка додала хештег» роздягнена", який відповідає назві її пісні.

Фото викликало справжній фурор.

Нагадавши, Ані Лорак показала, який "красунчик" живе разом з нею: домашні кадри.

Як повідомляла Politeka, Алі Лорак в обнімку зі своїм " коханцем "натякнула на довгоочікувану подію:"Боже, це не сон".

Також Politeka писала, Ані Лорак прийшла на ефір російського телеканалу у вузькому ТОПі, навіть колишній чоловік оцінив: нове фото.