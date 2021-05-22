Популярная певица Ани Лорак на Евровидении много лет назад блистала в одном из лучших своих имиджей

Эпатажная исполнительница привыкла к обожанию и комплиментов, а вот на на критику совсем не реагирует, поэтому никак не подогревает сплетни о себе и личной жизни. В связи с проведением песенного конкурса поклонники также решили напомнить о важных событиях, которые случились с Лорак раньше.

Как известно, звезда участвовала на Евровидении, причем поддерживал ее близкий друг Филипп Киркоров, который также позже стал крестным отцом ее дочери Софии. Также на фото можно заметить и звездного исполнителя Андрея Данилко, на сцене известного как "Верка Сердючка". Тогда, молодая и еще набирающая популярность, Каролина смогла удивить социальные сети смелостью своего образа в крошечном блестяжем платье из "серебра".

«Финал #Eurovision уже близко💥 С волнением вспоминаю наш 2008-й, будто это было вчера🙏🏻 Тогда вся наша команда @fkirkorov @iliaskokotos @dimitriskontopoulos @fokasevagelinos с песней #ShadyLady завоевала золотое серебро✨ Конкурс — это всегда вызов, а лучшие качества проявляются именно в таких экстремальных условиях», - сказано в подписи серии фото.

Фанаты были рады вспомнить прошлое:

«Shady lady 💓; Это было легендарно!!!!; За Украину ❤; Каролина, вы будете на премии Ру тв?; Вы были лучшая❤️; За Украину конечно же 🙄; Украина и Россия лучшие ❤️❤️ А вообще выступление уже навсегда вошло в историю Евровидения 😍❤️; Мы меняемся под влиянием людей, которых встречаем, и порой настолько, что сами себя не узнаем; с тех пор обожаю!; Вы теперь изгой на премиях музыкальных?; Ты тогда покорила всех👏».

Мы также писали, что популярная украинская артистка Ани Лорак, которая много лет живет и строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. Ранее она предстала в белом платье рядом с высоким темноволосым мужчиной.

«Но знаешь только ты… с кем сбудутся мечты», - написала она.

Также певица добавила хэштег «Раздетая», который соответствует названию ее песни.

Фото вызвало настоящий фурор.

Напомним, Ани Лорак показала, какой "красавчик" живет вместе с ней: домашние кадры.

Как сообщала Politeka, Али Лорак в обнимку со своим "любовником" намекнула на долгожданное событие: "Боже, это не сон".

Также Politeka писала, Ани Лорак пришла на эфир российского телеканала в узком топе, даже бывший муж оценил: новое фото.