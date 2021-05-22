Популярна співачка Настя Каменських порадувала фанатів новим альбомом і зміною зовнішності

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно повернулася зі зйомок реаліті-шоу в Мексиці, часто радує шанувальників яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу зіркова красуня поділилася в мережі незвичайним фото з презентації свого нового альбому, на якому з'явилася в абсолютно новому образі.

Як видно, Настя з'явилася перед камерою в цікавій локації, вона постала перед фотографом в абсолютно новому образі. Перед камерою вона з'явилася в стильному рожевому піджаку, під яким видно хитромудрий топ, який відкриває приголомшливий вид на декольте. Схоже, красуня вирішила змінити імідж і зробила собі модну стрижку, залишивши коротку чубок, а на її обличчі яскравий макіяж, вона загадково дивиться в камеру.

У підписі до публікації Каменських написала: «спасибі за те, що розділили зі мною прем'єру альбому і прем'єру кліпу»червоне вино"". Шанувальники тут же почали активно обговорювати нове фото зірки, засинаючи її компліментами в коментарях до фото. "Красуня", "Красива", "Настя, ти не перестаєш дивувати нас і радувати своєю творчістю", "Красива", "Прекрасна і приваблива співачка Анастасія Каменських", "Тобі дуже йде ця зачіска, ти така пухнастенька", "Альбом просто вогонь, нереально Класні треки", "Насправді, всі чоловіки дивляться на те, що не прикрив піджак", - пишуть під фото.