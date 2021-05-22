Известная украинская певица Настя Каменских порадовала фанатов новым альбомом и сменой внешности

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вернулась со съемок реалити-шоу в Мексике, часто радует поклонников яркими кадрами на своей странице в Instagram. В этот раз звездная красотка поделилась в сети необычным фото с презентации своего нового альбома, на котором появилась в совершенно новом образе.

Как видно, Настя появилась перед камерой в интересной локации, она предстала перед фотографом в совершенно новом образе. Перед камерой она появилась в стильном розовом пиджаке, под которым видно замысловатый топ, который открывает потрясающий вид на декольте. Похоже, красотка решила сменить имидж и сделала себе модную стрижку, оставив короткую челку, а на ее лице яркий макияж, она загадочно смотрит в камеру.

В подписи к публикации Каменских написала: "Спасибо за то, что разделили со мной премьеру альбома и премьеру клипа «Красное вино»". Поклонники тут же принялись активно обсуждать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото. "Красотка", "Красивая", "Настя, ты не перестаёшь удивлять нас и радовать своим творчеством", "Красивая", "Прекрасная и привлекательная певица Анастасия Каменских", "Тебе очень идет эта прическа, ты такая пушистенькая", "Ну просто красотка", Обожаю тебя, новый альбом - огонь", "Альбом просто огонь, нереально классные треки", "На самом деле, все мужчины смотрят на то, что не прикрыл пиджак", - пишут под фото.

Напомним, Каменских поразила размером декольте в объективе Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински": фото.

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