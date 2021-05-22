Известная украинская певица Настя Каменских порадовала фанатов новым альбомом и сменой внешности
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вернулась со съемок реалити-шоу в Мексике, часто радует поклонников яркими кадрами на своей странице в Instagram. В этот раз звездная красотка поделилась в сети необычным фото с презентации своего нового альбома, на котором появилась в совершенно новом образе.
Как видно, Настя появилась перед камерой в интересной локации, она предстала перед фотографом в совершенно новом образе. Перед камерой она появилась в стильном розовом пиджаке, под которым видно замысловатый топ, который открывает потрясающий вид на декольте. Похоже, красотка решила сменить имидж и сделала себе модную стрижку, оставив короткую челку, а на ее лице яркий макияж, она загадочно смотрит в камеру.
В подписи к публикации Каменских написала: "Спасибо за то, что разделили со мной премьеру альбома и премьеру клипа «Красное вино»". Поклонники тут же принялись активно обсуждать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото. "Красотка", "Красивая", "Настя, ты не перестаёшь удивлять нас и радовать своим творчеством", "Красивая", "Прекрасная и привлекательная певица Анастасия Каменских", "Тебе очень идет эта прическа, ты такая пушистенькая", "Ну просто красотка", Обожаю тебя, новый альбом - огонь", "Альбом просто огонь, нереально классные треки", "На самом деле, все мужчины смотрят на то, что не прикрыл пиджак", - пишут под фото.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Располневшая Каменских решилась на кардинальные перемены, честные фото: "Думали, я вешу все сто"
Сердце "Холостяка" Заливако было украдено, известно имя победительницы проекта: "Это худший финал"
Рыбак показал девушку, к которой ушел после "Холостячки", сравнивали с Мишиной: "Женитесь, пока она рядом"
Полное лунное затмение состоится в Украине 26 мая: кто в опасности
Напомним, Каменских поразила размером декольте в объективе Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински": фото.
Как сообщала Politeka, Каменских в корсете и с челкой перепутали с подопечной Потапа Андраде: "Опупеть можно...".
Также Politeka писала, Располневшая Каменских решилась на кардинальные перемены, честные фото: "Думали, я вешу все сто".