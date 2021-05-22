Відома балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар витончено попозувала на тлі престижної нагороди

Нове фото прима-балерина Національної опери України розмістила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Катерина попозувала у вечірній сукні, обробленій рюшами і відкритою спиною. Відома танцівниця прийняла вишукану позу, тримаючи в руках нагороду "Людина року".

"Великі нації пишуть свою історію, перш за все, у книзі мистецтв. Згадуя Стародавній Єгипет, ми пам'ятаємо-піраміди, Стародавню Грецію-драматичний театр. 🎭 А балет завжди був і буде візитною карткою України на міжнародній сцені.🩰 І якщо читачі @kp_ukraine обирають своїм голосом балерину-це свідчить про те, що вони голосують за високе мистецтво! 🙏🏻 Дякую за вашу ♥ ️ " » - написала Катерина Кухар.

Фолловери почали вітати балерину з нагородою.

"Ну просто вау!",

"Ви цього варті",

"Дякую за вашу творчість",

"Мої вітання",

"Вітаю 🥳 ви приклад ❤️", - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, Катерина Кухар позувала в червоній сукні з вишиванкою. Поруч можна побачити подружку-дизайнера, яка була в аналогічному вбранні.

Катя додала ще кілька фото, на яких позувала на різних локаціях.

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