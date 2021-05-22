Известная балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар изящно попозировала на фоне престижной награды

Новое фото прима-балерина Национальной оперы Украины разместила на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.

Екатерина попозировала в вечернем платье, отделанном рюшами и открытой спиной. Известная танцовщица приняла изысканную позу, держа в руках награду «Человек года».

«Большие нации пишут свою историю, прежде всего, в книге искусств. Вспоминая древний Египет, мы помним - пирамиды, древнюю Грецию - драматический театр. 🎭 А балет всегда был и будет визитной карточкой Украины на международной сцени.🩰 И если читатели @kp_ukraine выбирают своим голосом балерину - это свидетельствует о том, что они голосуют за высокое искусство! 🙏🏻 Спасибо за вашу ♥ ️"» - написала Екатерина Кухар.

Фолловеры принялись поздравлять балерину с наградой.

"Ну просто вау!",

"Вы этого достойны",

"Спасибо за ваше творчество",

"Мои поздравления",

"Поздравляю 🥳 Вы пример ❤️", - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, Екатерина Кухар позировала в красном платье с вышиванкой. Рядом можно увидеть подружку-дизайнера, которая была в аналогичном наряде.

Катя добавила еще несколько фото, на которых позировала на разных локациях.

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