Колишня дружина Дзідзьо співачка Славія показала незвичайне фото в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ярослава Хома, яка виступає під сценічним ім'ям Slavia, нещодавно розлучилася зі своїм знаменитим чоловіком Михайлом Хомою, більш відомим під сценічним ім'ям Дзідзьо. Дівчина активний користувач Instagram, де часто радує публіку яскравими фото зі свого життя. Так, нещодавно красуня показувала себе у вишиванці, а тепер виклала в мережу знімок, на якому з'явилася в досить сміливому образі.

Як видно на фото, 37-річна Слава відображена на прогулянці в стильному образі. Перед камерою вона з'явилася в короткій шкіряній спідниці чорного кольору і яскравій помаранчевій блузці, поверх якої накинула темний піджак. Довге розкішне волосся співачки розпущене, а на її обличчі яскравий макіяж з червоною помадою.

У підписі до публікації Slavia написала про мотивацію: "Всі причини всередині. Назовні тільки можливості". Ця фраза зробила не один мій день... Люблю мотивувати себе та інших. Моя мотивація: іноді нагадуй собі, що ти "0", не сприймаючи це буквально. З любові до себе час від часу корисно обнулятися (завжди є куди рости), і не соромся цього, тому що кому до твого «0» ще треба дорости".

Користувачі тут же почали обговорювати нове фото красуні, засинаючи е компліментами в коментарях до публікації: "Дійсно надихаєте, Славія", "Ух, красуня", "Які ніжки", "Слава, ви прекрасна", "Яка красива", "Образ вогонь".

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