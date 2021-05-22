Відома українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" роздяглася перед усіма і показала всю себе без зайвих прикрас
Провакаційні кадри красуня виклала у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На відео можна побачити, як Ксенія Попова роздяглася до пояса, прикрила свої опуклості волоссям, а також стиснула їх руками.
Дівчина стояла під струменем води, вона крутилася і крутилася перед камерою, а погляд її був сповнений пристрасті і спокушання.
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Фанати прийшли в невимовний захват від побаченого. Вони строчать захоплені коментарі, називаючи Попову "русалкою»і "Рапунцель".
"Краса",
"Русалка моя",
"Рапунцель",
"І як мені тепер заснути після такого?",- пишуть в мережі.
Відзначимо, що Ксенія Попова є успішною українською співачкою. Красуня спочатку заявилася на" Х-Фактор", де була в команді Насті Каменських. Після цього дівчина потрапила під вплив Костянтина Меладзе, який запросив її в "ВІА Гру" замість Еріки Герцег. Зараз Ксенія активно веде соціальні мережі, де показує як свою творчість, так і фото з особистого життя.
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