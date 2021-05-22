Відома українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" роздяглася перед усіма і показала всю себе без зайвих прикрас

Провакаційні кадри красуня виклала у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На відео можна побачити, як Ксенія Попова роздяглася до пояса, прикрила свої опуклості волоссям, а також стиснула їх руками.

Дівчина стояла під струменем води, вона крутилася і крутилася перед камерою, а погляд її був сповнений пристрасті і спокушання.

Фанати прийшли в невимовний захват від побаченого. Вони строчать захоплені коментарі, називаючи Попову "русалкою»і "Рапунцель".

"Краса",

"Русалка моя",

"Рапунцель",

"І як мені тепер заснути після такого?",- пишуть в мережі.

Відзначимо, що Ксенія Попова є успішною українською співачкою. Красуня спочатку заявилася на" Х-Фактор", де була в команді Насті Каменських. Після цього дівчина потрапила під вплив Костянтина Меладзе, який запросив її в "ВІА Гру" замість Еріки Герцег. Зараз Ксенія активно веде соціальні мережі, де показує як свою творчість, так і фото з особистого життя.

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