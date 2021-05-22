Телеведуча Маша Єфросиніна, яка стала тренером "Ліги Сміху", показала кумедне фото з чоловіком Тимуром

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка була тренером "Ліги Сміху" в сезоні "Битви титанів", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Цього разу телезірка показала миле фото з чоловіком на борту літака, схоже, вони таки полетіли на відпочинок до Мексики.

Відзначимо, що днями Марія поділилася з шанувальниками новиною про те, що у неї зірвалася подорож, яку вона планувала більше пів року. Однак тепер, судячи з усього, все налагодилося, і телезірка таки змогла покинути країну разом з чоловіком. На новому знімку, який показала Єфросиніна, вони з чоловіком Тимуром Хромаєвим відображені в салоні літака, і видно, що настрій у парочки веселий. Так, чоловік спустив маску і мило посміхається, а Маша спорудила собі "вуса" з волосся.

У підписі до публікації Єфросиніна написала: "Так виглядають люди, які 15 місяців не бачили літак, мало не про...ли і ця подорож, і взагалі багато чого пережили за останні пів року. І хоч ми вже підлітаємо до Канкуна, у Тимура як і раніше особа, ніби він стоїть в ОВІРі перед віконцем "видача "паспорта", в я удаю, що мене, нарешті, відпустило... Але це не точно".

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