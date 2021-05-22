Телеведущая Маша Ефросинина, которая стала тренером "Лиги Смеха", показала забавное фото с мужем Тимуром

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха" в сезоне "Битвы титанов", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз телезвезда показала милое фото с мужем на борту самолета, похоже, они таки полетели на отдых в Мексику.

Отметим, что на днях Мария поделилась с поклонниками новостью о том, что у нее сорвалось путешествие, которое она планировала более полугода. Однако теперь, судя по всему, все наладилось, и телезвезда таки смогла покинуть страну вместе с мужем. На новом снимке, который показала Ефросинина, они с мужем Тимуром Хромаевым запечатлены в салоне самолета, и видно, что настроение у парочки веселое. Так, мужчина спустил маску и мило улыбается, а Маша соорудила себе "усы" из волос.

В подписи к публикации Ефросинина написала: "Так выглядят люди, которые 15 месяцев не видели самолёт, чуть не про...ли и это путешествие, и вообще много чего пережившие за последние полгода. И хоть мы уже подлетаем к Канкуну, у Тимура по-прежнему лицо, будто он стоит в ОВИРе перед окошком «выдача» паспорта», в я делаю вид, что меня, наконец-то, отпустило... Но это не точно".

Напомним, что Ефросинина и Кравец из "Квартал 95" вызвали бурю эмоций своими перевоплощениями, видео: "Маша в роли...".

Как сообщала Politeka, Ефросинина с короткой стрижкой стала неудачной копией Макса Барских: "больше похожа на...".

Также Politeka писала, что бесбашенная Ефросинина устроила драку с актрисой "Квартал 95", кадры беспредела: "сначала дерутся, потом...".