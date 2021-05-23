Популярна співачка Ані Лорак у чорному вбранні показала вдалий лук бізнес-леді

Протягом багатьох років артистка відмовляється змінювати свій стиль. Більш того, зірка не збирається цього робити і в майбутньому, адже ніяких експериментів не проводить. Навіть із зачіскою Лорак не експериментує, лише іноді надягає накладні пасма для появи на публіці з довгим низьким хвостом.

Проте, акуратні і елегантні образи Лорак в монохромному стилі дуже подобаються фанатам, образи бізнес-леді також не залишаються без уваги, тому шанувальники часто захоплюються ними в Instagram. Як можна помітити, Кароліна себе завжди перед камерою відчуває впевнено.

У чорній блузі і джинсах з завуженим низом співачка підкреслила схудлу фігуру, а ось аксесуари і її сумка ідеально завершили цибулю разом з туфлями на невеликому каблуці.

"Найкращий день - це той, що є у тебе!💥 ; 🔥Дайте подумати товариш Сержант!! Хороший День це той що буде!!🔥А так ви дуже правильно пишете!!🔥. 🙌 ; Красива, як дівчинка, хочу тебе обійняти", - пишуть в мережі.

Відзначимо, також в у своєму новому відео в Instagram ані розповіла, що планує відправитися в тур. Співачка постала в білій футболці і вузьких джинсах, що підкреслили її фігуру. Різні аксесуари завершили образ.

"Дорогі мої, чекаю всіх на сольних концертах #шоуTheBest 💥", - підписала відео Лорак.

"Супер, нарешті тур", " шалено чекаємо! Сподіваємося, що в Україні вже ось-ось відбудеться наша довгоочікувана зустріч", " коли в Україну?", "Бережіть себе❤️", " так вами пишаюся!!.🚀 ви мені мотивуєте і змушуєте рухатися вперед!😊 ", "Нарешті🙌 🏻 Так сумували за вашими концертами", - написали користувачі Мережі.

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