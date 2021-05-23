Артист розповів, що іноді йому заважає жити

Молдавський співак, колишній тренер шоу "Голос країни" Дан Балан вразив фанатів

Артист завоював величезну популярність в Україні, пише Politeka.net. Користувачі мережі створюють сторінки в Instagram, присвячені виконавцю. Фанати згадують образи співака, якими він так полюбився.

Так, в одній з фан-груп опублікували знімок, на якому Дан постав у бірюзовій сорочці. Ґудзики одягу він розстебнув угорі, надавши образу особливої зухвалості. Видно, що сорочка сидить по фігурі співака, підкреслюючи м'язи.

Балан співав, піднісши мікрофон до губ.

"Я - перфекціоніст, іноді це дуже сильно заважає. Справжні магічні речі повинні вирішуватися самі собою, в гармонії з підсвідомістю, з природою" - D. B.💜", - написав Дан Балан.

Публікація зібрала понад 300 лайків і багато коментарів.

"Правильні слова сказав", "Даааан ❤️", " досягти ідеальності не завжди можливо...перфекціоністи, люди які в крайностях - - - провал або ідеал...", "100%!",- написали користувачі мережі.

Зазначимо, Дан Балан народився 6 лютого 1979 у Кишиневі (Молдова) в родині дипломата і популярної телеведучої.

У 10 років батьки подарували йому його перший інструмент — акордеон. Закінчив музичну школу. У 1996 році вступив на юридичний факультет, але в підсумку вважав за краще займатися музичною кар'єрою.

У 1999 році Балан створив новий музичний проект - групу O-Zone, після чого його популярність стала рости.

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