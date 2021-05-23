Артист рассказал, что иногда ему мешает жить

Молдавский певец, бывший тренер шоу "Голос країни" Дан Балан поразил фанатов

Артист завоевал огромную популярность в Украине, пишет Politeka.net. Пользователи сети создают страницы в Инстаграм, посвященные исполнителю. Фанаты вспоминают образы певца, которыми он так полюбился.

Так, в одной из фан-групп опубликовали снимок, на котором Дан предстал в бирюзовой рубашке. Пуговицы одежды он расстегнул вверху, придав образу особой дерзости. Видно, что рубашка сидит по фигуре певца, подчеркивая мышцы.

Балан пел, поднеся микрофон к губам.

"Я – перфекционист, иногда это очень сильно мешает. Настоящие магические вещи должны решаться сами собой, в гармонии с подсознанием, с природой" - D.B.💜", - написал Дан Балан.

Публикация собрала более 300 лайков и много комментариев.

"Правильные слова сказал", "Даааан ❤️", "Достичь идеальности не всегда возможно...перфекционисты, люди которые в крайностях --- провал или идеал...", "100%!", - написали пользователи сети.

Отметим, Дан Балан родился 6 февраля 1979 в Кишиневе (Молдова) в семье дипломата и популярной телеведущей.

В 10 лет родители подарили ему его первый инструмент — аккордеон. Закончил музыкальную школу. В 1996 году поступил на юридический факультет, но в итоге предпочел заниматься музыкальной карьерой.

В 1999 году Балан создал новый музыкальный проект — группу O-Zone, после чего его популярность стала расти.

Напомним, Дан Балан рассекретил своего "малыша" на "Голосі країни", удивив даже Тину Кароль: "Да, пап...".

Как сообщала Politeka, Балан, Кароль и Винник устроили "разборки" на "Голосі країни", кадры любовного треугольника: "Как еще рейтинги спасать".

Также Politeka писала, что Кароль на "Голосе країни" подогрела разговоры о романе с Баланом, задав пикантный вопрос: "Тина и Дан живут…".