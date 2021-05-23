22 травня в Роттердамі відгримів фінал грандіозного пісенного конкурсу "Євробачення 2021". Український гурт "Go_A" везе додому заслужене 5-е місце й неймовірну славу

Солістці "Go_A" Катерині Павленко разом з колективом вдалося розгойдати Європу запальною піснею "Shum" з нотками національних українських мотивів. Глядачі в залі, включаючи суперників, кинулися в танок, коли українці виступали на сцені.

Підтвердженням цьому кадри, опубліковані учасниками конкурсу в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net. Зокрема, прийшли в захват швейцарці з групи Gjon's Tears, що стрибали під сценою, коли співала Павленко.

"I f*ck... Love you!", - йдеться в підписі. Вони явно не стримували себе в емоціях.

Також кайфанули хлопці з фінської групи "Blind Channel" та музиканти "Hurricane" з Сербії.

А переможці "Євробачення 2021", італійський гурт Maneskin, пішли ще далі, висловивши своє захоплення Go_A за лаштунками конкурсу. Рокерів настільки зачепив "Shum", що вони почали розучувати слова. Зокрема, солістка "Go_A" тренувала музикантів вимовляти слово "заплетися", що присутнє в тексті пісні. Після того, як у них це, нарешті, вийшло, музиканти дружно заспівали, ляскаючи в долоні, та ще й станцювали.

Нагадаємо, підсумки "Євробачення 2021" оголосили в ніч на неділю, 23 травня. Переможці "Maneskin" виконали композицію в стилі хард-рок "Zitti e bouni".

Друге місце дісталося Франції - Барбарі Праві, третє - Швейцарії - Gjon's Tears, четверте - Ісландії - Daði og Gagnamagnið, п'яте - українцям Go_A. Далі розподілилися Blind Channel з Фінляндії, Дестіні з Мальти, The Roop з Литви, Маніжа з Росії, Стефанія з Греції.

Нагадаємо, що солістка go_a повідомила про проблему під час прямого ефіру Євробачення: "не витримала і..."

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