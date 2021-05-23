Відомий український телеведучий шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав себе на прогулянці по забороненому об'єкту

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров полюбився українцям завдяки своїм подорожам. Красунчик їздить по цікавих місцях і розповідає І них найдивовижніше. Телеведучий став настільки популярним серед українців, що за ним стежать більше мільйона фанатів в Instagram, де Дмитро радує людей цікавим контентом.

Цього разу Комаров вирішив показати, як відвідав одне з найбільш заборонених місць в Україні. Як виявилося, Дмитро домовився з прикордонниками, щоб його пустили на острів Зміїний, де закрита зона на поточний момент.

"А ось недалеко знаходиться справжній скарб України-острів Зміїний, який поки закритий для туризму. У планах держави відкрити його для відвідування. Нам Державна прикордонна служба України надала унікальну можливість зробити в цьому місці репортаж. Друзі, я в захваті-Зміїний володіє неймовірним туристичним потенціалом. Там розгорталися події з давньогрецьких міфів. На морському дні поруч з островом досі лежить затонуле античне судно» Патрокл " з тисячею амфор та інші реліквії. За легендою, на цьому острові потрібно шукати щит Ахілла. Це захоплення!",- написав Дмитро про зміїного.

Також Комаров відправився в українську Венецію:

"Екзотика і скарби Південної України. Традиції старообрядців в "українській Венеції" - місті на воді Вилкове в дельті Дунаю, на рукотворних островах".

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