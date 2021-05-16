Ведущий популярной программы о путешествиях «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров поделился яркими впечатлениями и фото из своей поездки в Херсонскую область

В последнее время ведущий стал все чаще уделять время путешествиям не только за границу, но и по Украине. Как сообщает Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Комаров рассказал о поездке в Херсонскух область.

«Это совершенно другой отдых. Отдых с элементами экспедиции, который запомнится на всю жизнь. Да, тут пока не идеальные дороги – но зато есть африканские буйволы и американские бизоны, сайгаки и лошади Пржевальского, настоящая гигантская пустыня. Экзотичней отдыха не придумаешь», - поделился впечатлениями он.

Ведущий рассказал, что побывал в заповеднике «Аскания-Нова», который сильно впечатлил его разнообразием животных.

«Друзья, поверьте, даже после сафари в национальных парках Африки меня поразило это место. Я в восторге», - признался Комаров.

Кроме того, ведущий побывал в самой настоящей украинской пустыне – Олешковских песках. По его словам, там ему понадобились настоящие навыки выживания.

Ведущий подчеркнул, что это путешествие не похоже на комфортный отдых в турецком отеле «все включено», но это не делает его менее интересным.

«Места, которые я смело рекомендую каждому. И сразу говорю: это не Турция и не Египет. Тут нет «все включено», СПА и роскоши. Есть другое – невероятные природные места и возможность ощутить себя в настоящей экспедиции», - подытожил Комаров.

Он также поделился своими фото из поездки. На одном из них ведущий показал, как проехался на лыжах по песчаным «дюнам» украинской пустыни.

Поклонники Комарова пришли в восторг от его поста.

«Только и успевай смотреть. Спасибо вам за труд, Дмитрий», «Более позитивного человека чем Вы, не встречала!», «Дмитрий вы большой молодец», - пишут люди.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" показал, с кем проводит время, вдали от молодой жены: "Хороший у меня…".

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