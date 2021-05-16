Ведущий популярной программы о путешествиях "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров поделился ярким снимком

Как сообщает Politeka.net, Дмитрий Комаров, профессиональный ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку", к 30-й годовщине Независимости Украины вместе с 1+1 запустили проект "Путешествуй Украиной".

Во время путешествия по Украине, журналист-путешественник сделал необычное селфи и поделился им в Instagram.



Он отправился в одно из семи чудес Украины – заповедник "Аскания-Нова", где обитают животные пяти континентов. Люди здесь лишь гости в мире животных. Хотя в начале заповедника есть туристическая зона, где можно посмотреть на животных на расстоянии вытянутой руки. Этим и воспользовался телеведущий - он подошел как можно ближе к зебрам и сделал с ними селфи.

"Близость к животным – это то, в чем наш украинский заповедник "Аскания-Нова" может дать фору даже национальным паркам Кении и Танзании. Такого контакта с животными мы с Саньком не видели, даже когда путешествовали по Африке и ездили на сафари", - поделился воспоминаниями телеведущий под соответствующим снимком.

Поклонники пришли в восторг от снимка Комарова и засыпали его комплиментами в комментариях. Кроме того, многие восхитились красотой нашей страны, вспомнив о своих путешествиях по ней.

"Дима... самый лучший ведущий... светлый, добрый, позитивный", "У Вас замечательная, интересная работа 👏", "Только вернулись оттуда, крутое место!", "Дима, ты мега-супер ведущий, удачи тебе и оператору, вы просто супер ребята...", "Дима, удивляешь и ралуешь нас постоянно! Спасибо за Мир, спасибо за Украину! Ты космос! 😍", "Красотища!".

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" показал, с кем проводит время, вдали от молодой жены.

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" поразил кадрами и признанием после опасной экспедиции.

Также Politeka писала, Комаров из "Мир наизнанку" показал жуткие кадры из путешествия.