Известный украинский телеведущий шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал себя на прогулке по запретному объекту

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров полюбился украинцам благодаря своим путешествиям. Красавчик ездит по интересным местам и рассказывает и них самое удивительное. Телеведущий стал настолько популярным среди украинцев, что за ним следят более миллиона фанатов в Инстаграм, где Дмитрий радует людей интересным контентом.

В этот раз Комаров решил показать, как посетил одно из самых запрещенных мест в Украине. Как оказалось, Дмитрий договорился с пограничниками, чтобы его пустили на остров Змеиный, где закрытая зона на текущий момент.

"А вот недалеко находится настоящее сокровище Украины – остров Змеиный, который пока закрыт для туризма. В планах государства открыть его для посещения. Нам Государственная пограничная служба Украины предоставила уникальную возможность сделать в этом месте репортаж. Друзья, я в восторге - Змеиный обладает невероятным туристическим потенциалом. Там разворачивались события из древнегреческих мифов. На морском дне рядом с островом до сих пор лежит затонувшее античное судно «Патрокл» с тысячей амфор и другие реликвии. По легенде, на этом острове нужно искать щит Ахилла. Это восторг!", - написал Дмитрий о Змеином.

Также Комаров отправился в украинскую Венецию:

"Экзотика и сокровища Южной Украины. Традиции старообрядцев в «украинской Венеции» - городе на воде Вилково в дельте Дуная, на рукотворных островах".

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" поразил кадрами с кладбища "неверных"

А еще Politeka сообщала, что Комаров из "Мир наизнанку" сделал необычное селфи

Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" показал места в Украине, которые впечатлили даже его



