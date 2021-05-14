Телеведущий Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" показал впечатляющие снимки из экспедиции в Пакистан

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров в своей программе "Мир наизнанку" побывал в экспедициях во многих странах мира. Он продолжает показывать зрителям своей программы, а также фолловерам в Instagram кадры своих приключений. Так, в этот раз телеведущий поделился снимками из поездки в Пакистан, а также заинтриговал новым выпуском своей программы из этого места.

Больше всего внимания привлекает первое фото, на котором сам Дмитрий превратился в человека-лису. О том, что встретил такое явление в Пакистане телеведущий рассказывал ранее, но теперь решил показать, что и сам в это превратился. "Для меня это была одна из самых сильных в эмоциональном плане съемок в Пакистане. Я искренне пытался изменить жизнь человека-лисы. Мы своими руками делали ремонт и подбирали товар в магазин, который ему подарили. Чтобы человек, который 30 лет просидел в клетке зоопарка, изображая лису, смог реализовать мечту жизни и вернуться к семье", - поделился Комаров.

Он также рассказал, что спустя пять месяцев без предупреждения вернулся к этому человеку, котором пытался помочь. Однако, что он там увидел, зрители смогут посмотреть в новом выпуске "Мир наизнанку".

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" показал, с кем проводит время, вдали от молодой жены: "Хороший у меня…".

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" поразил кадрами и признанием после опасной экспедиции: "На свой страх и риск".

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