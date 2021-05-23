Відома українська співачка Настя Каменських помилувалася поруч з квітами, показуючи незвичайний домашній образ
Виконавиця намагається у вільний час присвятити себе дому та сім'ї. У перервах між насиченими буднями, підготовкою до різних виступів і піаром нових пісень зірка просто проводить час вдома.
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Найчастіше Настя насолоджується сонячною погодою біля басейну і кращими кадрами звідти ділиться в мережі. Оскільки артистка веде не одну соціальну мережу, в сторі в Instagram також нерідко з'являються короткі ролики, відзняті для додатка Тік-Ток, в якому зірка часто експериментує.
Цього разу вона похвалилася добіркою весняних кадрів на тлі квітучої природи. У мереживному ліфі від купальника, розстебнутій кофті і без макіяжу, але з фільтром на обличчі, Каменських прогулялася по двору. Не забула Настя показати і квітучий Бузок, демонструючи на камеру квіти із задоволеною посмішкою.
Раніше Настя з'явилася перед камерою в цікавій локації, вона постала перед фотографом в абсолютно новому образі.
У підписі до публікації Каменських написала: «спасибі за те, що розділили зі мною прем'єру альбому і прем'єру кліпу»червоне вино"". Шанувальники тут же почали активно обговорювати нове фото зірки, засинаючи її компліментами в коментарях до фото.
"Красуня"," красива"," Настя, ти не перестаєш дивувати нас і радувати своєю творчістю"," красива"," прекрасна і приваблива співачка Анастасія Каменських", "Настюха знову дивує, боже, ці наряди завжди різні;" тобі дуже йде ця зачіска, ти така пухнастенька"," Ну просто красуня", - пишуть під фото.
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