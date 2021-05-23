Ресторатор і суддя проекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво порадував фанатів яскравим кадром
49-річний шеф-кухар з Колумбії опублікував нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав прогулянку зі своєю улюбленицею, собачкою на прізвисько Лупіта, передає Politeka.net.
Ектор в рожевій футболці без рукавів і з посмішкою на обличчі пограв м'язами на тлі квітучого бузку.
"Здається, що в казці "12 місяців" травень був найкрасивішим 🌸 А на Вашу думку, який місяць красивіше?", - поцікавився він у публіки.
Користувачі кинулися коментувати побачене:
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"Згодна, в травні дуже красиво 😍більше сонця і тепла заряджають енергією і дарують натхнення 🌺 🌺 🌺"
"Звичайно, травень!!! Все цвіте, немов оживає!!!"
"Травень чудовий! Ектор гарненький! І Лупіта прекрасна!😍"
"Всі місяці по своєму прекрасні"
"Звичайно, травень! Таке буйство цвітіння!😍"
До цього Хіменес-Браво поділився в соцмережі враженнями від зустрічі в неформальній обстановці зі своїми колегами з "МайстерШеф" Ольгою Мартиновською і Володимиром Ярославським.
"Як добре мати можливість бачити своїх друзів не тільки на знімальному майданчику. Як і у всіх, часу на зустрічі зазвичай не вистачає. Однак подвійно приємно зустрітися, коли у одного з нас відкриття ресторану!", - повідомив він у підписі.
На кадрах трійця щиро посміхалася, а Ектор примудрився навіть обійняти Ольгу за плечі.
"Ви всі дуже класні❤️"; "ви такі красиві Всі!!! 🔥 здоров'я вам і успіхів у роботі, а ще любові палкої і взаємної!!! 🔥 😍"; "Які ви щасливі", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як виглядає справжній мачо.
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