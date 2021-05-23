Ресторатор и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво порадовал фанатов ярким кадром

49-летний шеф-повар из Колумбии опубликовал новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал прогулку со своей питомицей, собачкой по кличке Лупита, передает Politeka.net.

Эктор в розовой футболке без рукавов и с улыбкой на лице поиграл мускулами на фоне цветущей сирени.

"Кажется, что в сказке «12 месяцев» май был самым красивым 🌸 А по Вашему мнению, какой месяц красивее?", - поинтересовался он у публики.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Согласна, в мае очень красиво 😍больше солнца и тепла заряжают энергией и дарят вдохновение 🌺🌺🌺"

"Конечно, май!!! Все цветет, словно оживает!!!"

"Май чудесен! Эктор хорошенький! И Лупита прекрасна!😍"

"Все месяцы по своему прекрасны"

"Конечно, май! Такое буйство цветения!😍"

До этого Хименес-Браво поделился в соцсети впечатлениями от встречи в неформальной обстановке со своими коллегами из "МастерШеф" Ольгой Мартыновской и Владимиром Ярославским.

"Как хорошо иметь возможность видеть своих друзей не только на съемочной площадке. Как и у всех, времени на встречи обычно не хватает. Однако вдвойне приятно встретиться, когда у одного из нас открытие ресторана!", - сообщил он в подписи.

На кадрах троица искренне улыбалась, а Эктор умудрился даже обнять Ольгу за плечи.

"Вы все очень классные❤️"; "Вы такие красивые все!!! 🔥 здоровья вам и успехов в работе, а еще любови пылкой и взаимной!!! 🔥😍"; "Какие вы счастливые", - отреагировали пользователи.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как выглядит настоящий мачо.

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