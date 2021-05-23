Музикант і співак Сергій Бабкін обрадував шанувальників новиною
Артист з юного віку займається музикою, передає Politeka.net. Артист продовжує радувати шанувальників своїми композиціями.
Так, нещодавно співак представив нову пісню "Вона Знає", яка тут же полюбилася українцям.
У своєму новому пості співак похвалився тим, що одна з кофеїн зробила "кавер" на його композицію. У закладі випустили кавові стаканчики, на яких перефразували слова з пісні.
"Заходьте на каву, фоткайтеся зі стаканчиками "Вона Знає", позначайте нас в сторіз. Із задоволенням буду ділитися вашими прекрасними фото у себе!",- написав артист.
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За 20 хвилин публікація зібрала понад 800 лайків і багато коментарів.
"Круто!", "❤️❤️❤️це приголомшливо:) улюблена пісня і улюблена кава в місті Ха", " тому що рідне місто🤗"," Здрастуйте, я теж там був", "чекаємо результатів конкурсу❤️❤️❤️", " креативний підхід до справи😅", - написали користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Сергій Бабкін розповів в інтерв'ю, що зрадив дружині, Сніжані, понад 100 разів. Дізнавшись про це, дружина хотіла подати на розлучення, але в підсумку пробачила чоловікові. Сергій Бабкін щиро розкаявся і тепер пара відверто розповідає про пережите.
А нещодавно Сніжана поділилася, що вони з Сергієм таємно повінчалися, коли були обидва в шлюбах:
"Це була справжнісінька таємниця. Я була заміжня, Сергій був одружений. Знаєте, як у фільмі, і ми повінчалися".
Також Politeka писала, що дружина Бабкіна зважилася на зміну зовнішності, дружина Монатіка оцінила.