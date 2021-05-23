Музыкант и певец Сергей Бабкин обрадовал поклонников новостью
Артист с юного возраста занимается музыкой, передает Politeka.net. Артист продолжает радовать поклонников своими композициями.
Так, недавно певец представил новую песню "Вона Знає", которая тут же полюбилась украинцам.
В своем новом посте певец похвастался тем, что одна из кофеин сделала "кавер" на его композицию. В заведении выпустили кофейные стаканчики, на которых перефразировали слова из песни.
"Заходите на кофеёк, фоткайтесь со стаканчиками «Вона Знає», отмечайте нас в сториз. С удовольствием буду делиться вашими прекрасными фото у себя!", - написал артист.
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За 20 минут публикация собрала более 800 лайков и много комментариев.
"Круто!", "❤️❤️❤️это потрясающе :) любимая песня и любимый кофе в городе Ха", "Потому что родной город🤗", "Здравствуйте, я тоже там был", "Ждём результатов конкурса❤️❤️❤️", "Креативный подход к делу😅", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Сергей Бабкин рассказал в интервью, что изменил жене, Снежане, более 100 раз. Узнав об этом, супруга хотела подать на развод, но в итоге простила мужу. Сергей Бабкин искренне раскаялся и теперь пара откровенно рассказывает о пережитом.
А недавно Снежана поделилась, что они с Сергеем тайно повенчались, когда были оба в браках:
"Это была самая настоящая тайна. Я была замужем, Сережа был женат. Знаете, как в фильме, и мы повенчались".
Также Politeka писала, что жена Бабкина решилась на изменение внешности, супруга Монатика оценила.