Музыкант и певец Сергей Бабкин обрадовал поклонников новостью

Артист с юного возраста занимается музыкой, передает Politeka.net. Артист продолжает радовать поклонников своими композициями.

Так, недавно певец представил новую песню "Вона Знає", которая тут же полюбилась украинцам.

В своем новом посте певец похвастался тем, что одна из кофеин сделала "кавер" на его композицию. В заведении выпустили кофейные стаканчики, на которых перефразировали слова из песни.

"Заходите на кофеёк, фоткайтесь со стаканчиками «Вона Знає», отмечайте нас в сториз. С удовольствием буду делиться вашими прекрасными фото у себя!", - написал артист.

За 20 минут публикация собрала более 800 лайков и много комментариев.

"Круто!", "❤️❤️❤️это потрясающе :) любимая песня и любимый кофе в городе Ха", "Потому что родной город🤗", "Здравствуйте, я тоже там был", "Ждём результатов конкурса❤️❤️❤️", "Креативный подход к делу😅", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Сергей Бабкин рассказал в интервью, что изменил жене, Снежане, более 100 раз. Узнав об этом, супруга хотела подать на развод, но в итоге простила мужу. Сергей Бабкин искренне раскаялся и теперь пара откровенно рассказывает о пережитом.

А недавно Снежана поделилась, что они с Сергеем тайно повенчались, когда были оба в браках:

"Это была самая настоящая тайна. Я была замужем, Сережа был женат. Знаете, как в фильме, и мы повенчались".

Также Politeka писала, что жена Бабкина решилась на изменение внешности, супруга Монатика оценила.