Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився новиною

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку кулінара в Інстаграм.

«Нарешті я можу знатися",-написавши Хіменес-Браво.

Так, скоро стартує шоу " МастерШеф. CELEBRITY", в якому українські актори, телеведучі, популярні танцюристи зберуться на найвідомішій кухні країни, щоб показати свої кулінарні таланти.

У кожному випуску проєкту «МастерШеф. CELEBRITY» мірятися кулінарною майстерністю будуть дві зіркові команди. Їм доведеться повністю зануритися в неповторну атмосферу кухні «МастерШеф» і позмагатися в легендарних конкурсах проекту. Наприклад, розгадати «кулінарного крокодила», приготувати страву без традиційних девайсів або ж виграти естафету.

Серед учасників Джамала, Слава Камінська, Ольга Сумська, Наталія Могилевська, Даша Астаф'єва, Олег Скрипка, Оля Полякова, Юрій Ткач, Віталій Козловський, Мішель Андраде, Сергій і Сніжана Бабкіни, Олександра Заріцька, Надія Матвєєва, Євген Кот, Олена Шоптенко та інші.

Переможець отримає срібну сковороду.

Суддями шоу стануть Ектор Хіменес-Бравоі шоумен та улюблений ведучий СТБ Дмитро Танкович.

Звістку коментують в мережі. "Огого!!! Дуже чекаю на прем'єру", "Ого, цікаво", "Круто", "мабуть буде цікаво", - пишуть у коментарях.

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