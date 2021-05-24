Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився новиною
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку кулінара в Інстаграм.
«Нарешті я можу знатися",-написавши Хіменес-Браво.
Так, скоро стартує шоу " МастерШеф. CELEBRITY", в якому українські актори, телеведучі, популярні танцюристи зберуться на найвідомішій кухні країни, щоб показати свої кулінарні таланти.
У кожному випуску проєкту «МастерШеф. CELEBRITY» мірятися кулінарною майстерністю будуть дві зіркові команди. Їм доведеться повністю зануритися в неповторну атмосферу кухні «МастерШеф» і позмагатися в легендарних конкурсах проекту. Наприклад, розгадати «кулінарного крокодила», приготувати страву без традиційних девайсів або ж виграти естафету.
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Серед учасників Джамала, Слава Камінська, Ольга Сумська, Наталія Могилевська, Даша Астаф'єва, Олег Скрипка, Оля Полякова, Юрій Ткач, Віталій Козловський, Мішель Андраде, Сергій і Сніжана Бабкіни, Олександра Заріцька, Надія Матвєєва, Євген Кот, Олена Шоптенко та інші.
Переможець отримає срібну сковороду.
Суддями шоу стануть Ектор Хіменес-Бравоі шоумен та улюблений ведучий СТБ Дмитро Танкович.
Звістку коментують в мережі. "Огого!!! Дуже чекаю на прем'єру", "Ого, цікаво", "Круто", "мабуть буде цікаво", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" насмішив кадрами з Ксенією Мішиною, Джамалою та іншими зірками: відео.
А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" покликав Мартиновську в свій заміський будинок, несподіване відео.
Також Politeka повідомляла, що Полякова показала, як розважається з Хіменес-Браво з " Майстер Шеф"