Відома українська гумористка Яна Глущенко, зірка "Дизель шоу", показала себе на прогулянці в парку

Як пише Politeka.net, Яна Глущенко стала досить популярною актрисою завдяки проекту"Дизель шоу". На Красуню підписані вже десятки тисяч фанатів в Instagram, яких дівчина намагається не розчаровувати контентом.

Цього разу Яна опублікувала фото, на якому здалася в халатику, який трохи задерла, щоб звільнити одну ніжку. Глущенко сиділа на асфальті посеред парку, закривши очі від задоволення.

"Спасибі Юлія Мотрук за таку справжню фотку . Чи Часто ви виставляєте не постановочні фото?",- написала Яна під фотографією.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Мотря може))) А ти, як завжди, прекрасна)", "неперевершена красуня", " постійно. А ви як завжди-неймовірна", " дуже рідко. Привіт Яна тобі з іншої півкулі, а фото-хороша. Мені подобається", "Яночка-блондинка".

Повідомлялося, що українська актриса Яна Глущенко похвалилася яскравими перевтіленнями.

У суботу, 24 квітня, Студія Дизель шоу» святкує своє шестиріччя. З цього приводу Глущенко згадала ефектні образи, в яких з'являлася на сцені. Знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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