Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала себе і розповіла про нагороду

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є успішною українською співачкою, якою зайнятий продюсерський центр Олексія Потапенка (Потапа) та Ірини Горової. Красуня не так давно випустила міні-альбом, а зараз вирішила похвалитися своїм черговим досягненням.

Так, в Instagram, Мішель опублікувала фото, на якому позувала в білій сукні. Дівчина накинула звірку джинсову куртку, а образ доповнила стильними чобітьми. Андраде стояла на газоні, виставивши одну ніжку, а в руці тримала нагороду.

"Дякую Топ-хіт України. Дуже приємно отримувати такі нагороди

Пісня 2020 року "не знаю", - написала Мішель під кадром.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Клас, вітаю", "вітаємо"," вітаю, сподіваюся це не одна така нагорода в твоєму житті"," Вау", " ви талановита співачка і красива дівчина Мішель Андраде!", "Заслужила!".

Повідомлялося, що відома українська співачка Мішель Андраде показала себе, поділившись радістю.

Цього разу Мішель опублікувала фото, на якому позувала квітковій сукні з кроєм "для вагітних". Красуня посміхалася, позуючи на тлі древніх колон.

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