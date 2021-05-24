Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала себе і розповіла про нагороду
Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є успішною українською співачкою, якою зайнятий продюсерський центр Олексія Потапенка (Потапа) та Ірини Горової. Красуня не так давно випустила міні-альбом, а зараз вирішила похвалитися своїм черговим досягненням.
Так, в Instagram, Мішель опублікувала фото, на якому позувала в білій сукні. Дівчина накинула звірку джинсову куртку, а образ доповнила стильними чобітьми. Андраде стояла на газоні, виставивши одну ніжку, а в руці тримала нагороду.
"Дякую Топ-хіт України. Дуже приємно отримувати такі нагороди
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Еллерт застукав Заливако після фіналу "Холостяка" в обіймах красунь: "Фатальна була помилка..."
Нікітюк зустріла ранок в компанії відомого красеня, спливли пікантні деталі: "Погодилася за гаражами"
Дружина "Холостяка" Добриніна несподівано висловилася про фінал сезону з Заливако: "Це все виглядає..."
З'явилося відео з моментом падіння літака в Білорусі: "Думали, що бомба вибухнула"
Пісня 2020 року "не знаю", - написала Мішель під кадром.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Клас, вітаю", "вітаємо"," вітаю, сподіваюся це не одна така нагорода в твоєму житті"," Вау", " ви талановита співачка і красива дівчина Мішель Андраде!", "Заслужила!".
Повідомлялося, що відома українська співачка Мішель Андраде показала себе, поділившись радістю.
Цього разу Мішель опублікувала фото, на якому позувала квітковій сукні з кроєм "для вагітних". Красуня посміхалася, позуючи на тлі древніх колон.
Нагадаємо, підопічна Потапа Андраде оголосила про зміни в житті, про які мовчав
А ще Politeka повідомляла, що екс-бойфренд Андраде і зірка «Голосу країни» Ломакін засвітився в обіймах Дорофєєвої
Також Politeka писала, що підопічна Потапа Андраде перейшла на українську і вразила новим образом