Актриса Ольга Сумська показала, чим годує чоловіка Віталія Борисюка

54-річна зірка поділилася цікавими кадрами в "сторіз" у себе в Instagram, на яких продемонструвала свій талант на кухні, передає Politeka.net.

У той момент Ольга готувалася до поїздки в Білу Церкву з театральною трупою і виставою "Майстер і маргарита". Актриса зазначила, що перед від'їздом у неї є ще деякий час, щоб побалувати себе та коханого чимось смачненьким.

Сумська засвітила білосніжний інтер'єр своєї кухні з великим сріблястим холодильником і світлими шафками.

"Ще залишається кілька годин, щоб зробити салатик перед виїздом до Білої Церкви. І ось, у мене мідії, помідорчики, соєвий соус... Буде просто чудово!",- каже на кадрах вона, перемішуючи вміст сковорідки.

Далі в "сторіз" Ольга докладніше описала рецепт цього салату з авокадо і мідій: "мікс листя салату помити і просушити, порізати стиглий авокадо, додати до салату, полити сметаною або йогуртом, присмажити дві хвилини мідії з помідорами чері і соєвим соусом, додати до салату, подавати з тертим пармезаном".

Нагадаємо, Сумська разом із чоловіком цього року відзначили 25 річницю весілля. Щоб зміцнити свій союз і ще раз підтвердити, що почуття не згасли, пара вирішила повторити одруження.

Невелика вечірка відбулася 14 травня в одному з ресторанів Києва. Ольга і Віталій ще раз уклали шлюб і відсвяткували подію в колі найближчих родичів і друзів. На церемонію прийшли Катя Осадча, Володимир Горянський і Гарік Кричевський з дружинами, Віталій Козловський та інші знаменитості.

Нагадаємо, Сумська засвітила інтер'єр своєї нової квартири, білосніжні меблі та посуд: "Віталічек, ти задоволений?".

Як повідомляла Politeka, Сумська з чоловіком Борисюком зійшлися в сутичці з Бабкіним і Мірзояном на "Майстер Шеф": "буде гаряче".

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