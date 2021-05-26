Актриса Ольга Сумская показала, чем кормит мужа Виталия Борисюка

54-летняя звезда поделилась любопытными кадрами в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых продемонстрировала свой талант на кухне, передает Politeka.net.

В тот момент Ольга готовилась к поездке в Белую Церковь с театральной труппой и спектаклем "Мастер и маргарита". Актриса отметила, что перед отъездом у нее есть еще некоторое время, чтобы побаловать себя и любимого чем-то вкусненьким.

Сумская засветила белоснежный интерьер своей кухни с большим серебристым холодильником и светлыми шкафчиками.

"Еще остается несколько часов, чтобы сделать салатик перед выездом в Белую Церковь. И вот, у меня мидии, помидорчики, соевый соус... Будет просто прекрасно!", - говорит на кадрах она, перемешивая содержимое сковородки.

Далее в "сториз" Ольга подробнее описала рецепт этого салата из авокадо и мидий: "микс листьев салата помыть и просушить, порезать спелый авокадо, добавить к салату, полить сметаной или йогуртом, прижарить две минуты мидии с помидорами чери и соевым соусом, добавить к салату, подавать с тертым пармезаном".

Напомним, Сумская вместе с мужем в этом году отметили 25 годовщину свадьбы. Чтобы укрепить свой союз и еще раз подтвердить, что чувства не угасли, пара решила повторить бракосочетание.

Небольшая вечеринка состоялась 14 мая в одном из ресторанов Киева. Ольга и Виталий еще раз заключили брак и отпраздновали событие в кругу самых близких родственников и друзей. На церемонию пришли Катя Осадчая, Владимир Горянский и Гарик Кричевский с женами, Виталий Козловский и другие знаменитости.

Напомним, Сумская засветила интерьер своей новой квартиры, белоснежная мебель и посуда: "Виталичек, ты доволен?".

Как сообщала Politeka, Сумская с мужем Борисюком сошлись в схватке с Бабкиными и Мирзояном на "Мастер Шеф": "Будет горячо".

Также Politeka писала, что Ольга Сумская показала украинцам настоящего героя: "Прикрыл собой двух бойцов".