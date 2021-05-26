Популярна співачка Надя Дорофєєва зізналася, чому розпалася група "Время и Стекло"

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розпаду групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру і нещодавно презентувала свій перший сольний альбом. В інтерв'ю програмі "ЖВЛ" артистка зізналася, чому група розпалася і як вона цей період переживала (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Так, за словами Наді, в якийсь момент вони з Позитивом зрозуміли, що вже нічого не можуть поміняти в групі, як ніби вперлися в стелю. "Трапилася така ситуація, що всі настільки любили цей стиль, що як тільки ми робили крок у бік - не приймали. Важко було людям прийняти. І ми зрозуміли, що хочемо групу закрити красиво, ми хочемо зробити це самі, своїми руками.

Виявилося, що Дорофєєва і Позитив вже давно знали, що будуть припиняти працювати в дуеті і готувалися до розпаду групи "Время и Стекло" два роки. Артистка також розповіла, що на шляху до сольної кар'єри її найбільше підтримував чоловік – Володимир Дантес. За словами Наді, йому дісталися її сумніви, він все це бачив кожен день.

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