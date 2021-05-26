Популярная певица Надя Дорофеева призналась, почему распалась группа "Время и Стекло"

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру и недавно презентовала свой первый сольный альбом. В интервью программе "ЖВЛ" артистка призналась, почему группа распалась и как она этот период переживала (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, по словам Нади, в какой-то момент они с Позитивом поняли, что уже ничего не могут поменять в группе, как будто уперлись в потолок. "Сложилась такая ситуация, что все настолько любили этот стиль, что как только мы делали шаг в сторону – не принимали. Тяжело было людям принять. И мы поняли, что хотим группу закрыть красиво, мы хотим сделать это сами, своими руками.

Оказалось, что Дорофеева и Позитив уже давно знали, что будут прекращать работать в дуэте и готовились к распаду группы "Время и Стекло" два года. Артистка также рассказала, что на пути к сольной карьере ее больше всего поддерживал муж – Владимир Дантес. По словам Нади, ему достались ее сомнения, он все это видел каждый день.

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