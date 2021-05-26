Цікавий кадр з Даном Баланом розбурхав його армію фанатів

У Мережі спливло фото молдавського артиста, на якому він постав в обнімку з відомою російською телеведучою і зіркою "Дом-2" Альоною Водонаєвою. Відповідний кадр опублікований на одній з фан-сторінок Балана в Instagram, передає Politeka.net.

Знімок був зроблений років десять тому і те, що про нього згадали зараз, коли спливла правда про стосунки Балана з його екс-колегою по "Голосу країни" Тіною Кароль (яких насправді ніколи не було), викликало бурю у користувачів. До цього Дан зізнавався, що з Тіною його пов'язують тільки дружба та симпатія - тоді як шанувальники приписували їм мало не шлюб і спільних дітей.

"А де ж Тіна ?? ... 😹 😹 😹 (жартую)"; "схожа на Водонаєву - так це вона і є, мабуть"; "В якому році, це старе фото, років десять тому..."; "Романешті!!!"; "Ммм....як мило😍 😍 😍 😍", - коментують в Мережі.

Раніше Водонаєва у себе в Твіттері показувала це фото з Даном. Тоді дівчина видала пікантний секрет про свій стан на момент зйомки.

"Діви, дивіться кого знайшла для вас! Красунчик Дан Балан і я вагітний пиріжок! На цьому фото нас троє, бо ретельно захований", - повідомила вона. Синові Водонаєвої Богдану зараз, зазначимо, вже 10 років.

"наша людина! це він у тебе на інтерв'ю на рашше ру начебто"; "гарненькі які, особливо Бо))"; "так, се*с ходячий!!! ми там всією редакцією полягли в той день)) дуже чарівний (пошепки) самець!!! ;); "по-моєму, він не сильно красавчег)"; "Дан Балан......super!", - писали Олені в коментарях.

Нагадаємо, Дан Балан розсекретив свого " малюка "на" Голосі країни", здивувавши навіть Тіну Кароль: "так, тат...".

Як повідомляла Politeka, Дана Балана в темних окулярах "посадили" в одну машину з Тіною Кароль: "діти, припиніть"