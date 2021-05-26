Любопытный кадр с Даном Баланом взбудоражил его армию фанатов

В Сети всплыло фото молдавского артиста, на котором он предстал в обнимку с известной российской телеведущей и звездой "Дом-2" Аленой Водонаевой. Соответствующий кадр опубликован на одной из фан-страничек Балана в Инстаграм, передает Politeka.net.

Снимок был сделан лет десять назад и то, что о нем вспомнили сейчас, когда всплыла правда об отношениях Балана с его экс-коллегой по "Голосу країни" Тиной Кароль (которых на самом деле никогда не было), вызвало бурю у пользователей. До этого Дан признавался, что с Тиной его связывают только дружба и симпатия - тогда как поклонники приписывали им чуть ли не брак и совместных детей.

"А где же Тина ?? ... 😹😹😹 (шучу)"; "Похожа на Водонаеву - так это она и есть, видимо"; "В каком году, это старое фото, лет десять тому..."; "Романешти!!!"; "Ммм....как мило😍😍😍😍", - комментируют в Сети.

Ранее Водонаева у себя в Твиттере показывала это фото с Даном. Тогда девушка выдала пикантный секрет о своем состоянии на момент съемки.

"Девы, смотрите кого нашла для вас! Красавчик Дан Балан и я беремчатый пирожок! На этом фото нас трое, бо тщательно спрятан", - сообщила она. Сыну Водонаевой Богдану сейчас, отметим, уже 10 лет.

"наш человек! это он у тебя на интервью на рашше ру вроде"; "хорошенькие какие, особенно Бо))"; "Да, се*с ходячий!!! мы там всей редакцией полегли в тот день )) Очень обаятельный (шепотом) самец!!! ;); "по-моему, он не сильно красавчег)"; "Дан Балан......super!", - писали Алене в комментариях.

Напомним, Дан Балан рассекретил своего "малыша" на "Голосі країни", удивив даже Тину Кароль: "Да, пап...".

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