Страсти вокруг Тины Кароль и Дана Балана не утихают даже после скандального заявления последнего, раскрывшего, что происходило между ними на самом деле

Так, 42-летний молдавский певец, остро отреагировав на обвинения в обмане (мол, "роман" с Тиной создавался искусственно), высказался по этому поводу в Инстаграм.

"Мы никогда не заявляли о какой-то связи между нами, кроме дружеской... то, что вы видели в эфирах Голоса - это была искренняя симпатия... а дальше люди сами додумывали", - то есть никакого обмана не было, а любовную связь им с Кароль "приписали" сами фанаты.

Впрочем, поклонники парочки продолжают верить в роман звезд, якобы зародившийся пару лет назад на "Голосі країни". На одной из фан-страниц в Инстаграм опубликовали архивные кадры с Кароль и Баланом, где они обмениваются новогодними подарками, передает Politeka.net. Дан подарил певице игрушечного плюшевого кенгуру, а вот Тина своим презентом заинтриговала куда больше.

"Я покупала много подарков... Какой тебе попадется, я не знаю, это судьба... Если ты получишь то, что тебе не понравится, не судьба... А если это тебе понравится - может быть, кто знает...", - намекнула артистка, вручив коллеге серебристую небольшую коробочку.

"В голосе появилась новая нотка..., - кокетливо заметил тот, открыв подарок, - Это ключ к сердцу! То, что этот ключ от Тины, это уже многое значит".

Балан воспринял подаренный ключик, как путь к сердцу певицы.

Пользователи начали спорить в комментариях по поводу искренности этого обмена подарками:

"Это их секретный рай, надеюсь они скажут нам что у них 💜🥺👼"

"Судьба, которая сносит нам крышу😍❤️"

"Кто ищет, тот всегда найдёт!!!!! Удачи!!!!! ❤️Наши любимые!!!! 😍"

"Кажется, ключ понравился😍 Судьба🔥"

"Это так мило 😭💜💜"

"Мне кажется, что Тина полюбила дана по-настоящему. Дану симпатична Тина"

"Как же хотелось, чтобы это были реалии, а не сценарий!!! Но УВЫ, Дан и тут говорил без души... Только читал текст..."

"Ничего искусственного, все по-настоящему"

Напомним, Дан Балан рассекретил своего "малыша" на "Голосі країни", удивив даже Тину Кароль: "Да, пап...".

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