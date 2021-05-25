Страсти вокруг Тины Кароль и Дана Балана не утихают даже после скандального заявления последнего, раскрывшего, что происходило между ними на самом деле
Так, 42-летний молдавский певец, остро отреагировав на обвинения в обмане (мол, "роман" с Тиной создавался искусственно), высказался по этому поводу в Инстаграм.
"Мы никогда не заявляли о какой-то связи между нами, кроме дружеской... то, что вы видели в эфирах Голоса - это была искренняя симпатия... а дальше люди сами додумывали", - то есть никакого обмана не было, а любовную связь им с Кароль "приписали" сами фанаты.
Впрочем, поклонники парочки продолжают верить в роман звезд, якобы зародившийся пару лет назад на "Голосі країни". На одной из фан-страниц в Инстаграм опубликовали архивные кадры с Кароль и Баланом, где они обмениваются новогодними подарками, передает Politeka.net. Дан подарил певице игрушечного плюшевого кенгуру, а вот Тина своим презентом заинтриговала куда больше.
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"Я покупала много подарков... Какой тебе попадется, я не знаю, это судьба... Если ты получишь то, что тебе не понравится, не судьба... А если это тебе понравится - может быть, кто знает...", - намекнула артистка, вручив коллеге серебристую небольшую коробочку.
"В голосе появилась новая нотка..., - кокетливо заметил тот, открыв подарок, - Это ключ к сердцу! То, что этот ключ от Тины, это уже многое значит".
Балан воспринял подаренный ключик, как путь к сердцу певицы.
Пользователи начали спорить в комментариях по поводу искренности этого обмена подарками:
"Это их секретный рай, надеюсь они скажут нам что у них 💜🥺👼"
"Судьба, которая сносит нам крышу😍❤️"
"Кто ищет, тот всегда найдёт!!!!! Удачи!!!!! ❤️Наши любимые!!!! 😍"
"Кажется, ключ понравился😍 Судьба🔥"
"Это так мило 😭💜💜"
"Мне кажется, что Тина полюбила дана по-настоящему. Дану симпатична Тина"
"Как же хотелось, чтобы это были реалии, а не сценарий!!! Но УВЫ, Дан и тут говорил без души... Только читал текст..."
"Ничего искусственного, все по-настоящему"
Напомним, Дан Балан рассекретил своего "малыша" на "Голосі країни", удивив даже Тину Кароль: "Да, пап...".
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