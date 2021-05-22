Дан Балан и Тина Кароль, которым приписывали любовные отношения, снова стали объектом пристального внимания со стороны их многочисленных поклонников

О романтической связи между 42-летним молдавским музыкантом и 36-летней украинской певицей заговорили несколько лет назад, когда они оба были тренерами в шоу "Голос країни". Артисты подливали масла в огонь, открыто демонструя симпатию на камеры. О том, что же творилось на самом деле, стало известно только сейчас.

Балан заявил, что они с Кароль никогда не были парой. Певец решил поставить точку в этой эпопее: "Мы никогда не заявляли о какой-то связи между нами, кроме дружеской... то, что вы видели в эфирах Голоса - это была искренняя симпатия... а дальше люди сами додумывали".

Позже и Тина решила прокомментировать скандал:

"Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренни и это наша история. Как будет дальше – это наш secret paradise", - сообщила певица.

Поклонников парочки, однако, заявление Дана не остановило. Самые рьяные из них продолжают верить в "любовь" кумиров. На одной из фан-страничек появился любопытный фотоколлаж со звездами, передает Politeka.net. "Пририсованные" Кароль и Балан в очках, якобы сидели в одной машине еще с несколькими людьми.

В описании автор поста указал, что это фотошоп.

"Вау я так рада за эту пару я безумно люблю😍"; "Не, ну чуть до инфаркта не довела 😮😂🔥"; "Дети, прекратите клепать фотошопы. Вас же просили не додымувать ничего. Это только во вред Дану и Тине", - прокомментировали в Сети.

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