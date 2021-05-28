Фаворитка "Холостяка 11" Михайла Заливако Юлія "Зайка" здивувала одкровенням

27-річна дівчина, нагадаємо, після свого епічного повернення на шоу (Михайло її вигнав в 9-му ефірі, але повернув до фіналу) все ж не змогла здобути перемогу - не допомогло навіть зізнання "Холостяку" в коханні.

"На побаченнях у нас все було добре, але на наступний день я не розумів, що відбувається з твоїм настроєм, - в останній раз звернувся до неї Заливако, - і кожен раз мені доводилося заново починати наші відносини, тому що ти їх ускладнювала тим, що ти не говорила про свої переживання, про те, що ти відчуваєш, чого хочеш і чого не хочеш".

Зате Юлія стала улюбленицею публіки й зараз купається в народній славі. Дівчину засипають коментарями зі словами підтримки та питаннями про проєкт, передає Politeka.net. Так, у своїх "сторіз" екс-фаворитка "Холостяка" поділилася моментом, який їй найбільше запам'ятався в шоу.

"Був прикольний момент після закінчення побачення (8 тиждень). Коли вимкнулися камери, ми з Мішею почали тікати, сховалися за колоною в цьому ресторані і цілувалися, - розповіла вона про "таємну втечу". - Нас швидко виявили та насварили😂. Адже контактувати поза камерами нам не можна🤷. У той момент я повірила, що все дійсно по-справжньому".

Крім того, шанувальники поцікавилися у "Зайки", чи не шкодує вона, що взагалі взяла участь в "Холостяку".

"Подивившись весь сезон, я розумію, що це, напевно, найкрутіше, що сталося в моєму житті) За 3 місяці я отримала колосальний досвід. Я вдячна проєкту і ні краплі не шкодую", - відповіла вона.

Нагадаємо, що Заливако після фіналу "Холостяка" несподівано пошкодував про свій вибір:" Я був не правий..."