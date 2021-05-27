Відома співачка Ані Лорак показала себе з дочкою вдома
Як пише Politeka.net, Ані Лорак купила собі маєток в елітному селищі "Агаларов Естейт". Під Москвою поруч з красунею живуть зірки російського шоу-бізнесу: Стас Михайлов, Настя Волочкова, Дарина Донцова. Тепер красуня вирішила показати, як проводить час з дочкою в новому будинку.
Нове фото Лорак опублікувала в Instagram. Кароліна сиділа на стільці, а поруч була дочка в футболці і з двома хвостииками.
"Світ живе онлайн і наші дітки, здається, скоро будуть вивчати Дистанційно абсолютно все.
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Зараз Соня навчається в онлайн-школі англійської мови", - написала Лорак під фото.
Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:
"Дуже красиві! Радіємо успіхам Сонечки разом з Вами!", "Дві принцеси", "красуні дівчинки, але навчання онлайн особисто у нас викликає недовіру", "з роками вона все більше стає схожою на маму", "у В ас так красиво вдома".
Повідомлялося, що відома співачка українського походження Ані Лорак показала романтичні кадри з чоловіком на пляжі.
Так, Лорак опублікувала уривок зі свого нового кліпу на пісню» роздягнена", прем'єра якого відбудеться пізніше цього тижня. У музичному відео співачка покаже романтичну історію між своєю героїнею і невідомим красенем.
Нагадаємо, "Коханець" Ані Лорак Лазарєв вперше вивів на сцену свого маленького сина
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