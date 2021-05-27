Сергій Лазарєв, крім співочої кар'єри, дивує фанатів ще й акторською майстерністю, виступаючи на сцені театру

Як відомо, 38-річному артисту приписують роман зі співачкою Ані Лорак. Їх часто бачать удвох на різних заходах, навіть відпочивають вони разом. Враховуючи, що сердечко Лорак вільне після розлучення, а Лазарєв, у свою чергу, тримає особисте життя в таємниці, не дивна поява чуток про їх романтичний зв'язок.

У своєму новому пості в Instagram Лазарєв опублікував цікавий кадр, поставши в одному зі своїх театральних перевтілень, передає Politeka.net.

Артист зачесав волосся назад, зав'язавши ззаду стрічкою, як ніби хвостик.

"Фігаро... 2 дні аншлагів в Санкт-Петербурзі!! Дякую ❤️ до зустрічі в наступному театральному сезоні ... #Фігаро #Пітер #Лазарєв", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Багато хто в цьому образі переплутав Сергія з Едгаром Запашним, генеральним директором Великого Московського цирку.

"У будь-якому образі шикарний😍"

"Фігаро тут, Фігаро там....👏"

"Тільки з вистави!!!!! Отримала величезне задоволення❤️Дякую"

"Як людині може так личити будь-який образ😍"

"Сергій в цій виставі настільки хороший... вітаю з Аншлагом! Браво!.👏🔥😍"

"😂не знаю чи Фігаро, але те, що на Едгарда Запашного схожий, це факт 😂 😍 🔥 "

"Я не впізнаю вас у гримі... Хто ви такий? 👍"

"Думала Запашний 😈"

Раніше ми розповідали, що Лазарєв вперше вийшов на сцену зі своїм маленьким сином Микитою. Кадри облетіли Мережу. І батько, і хлопчик, ошатно одягнені, тримали в руках мікрофони.

"Дивіться наш дует з Нікітосом 6 червня на 1 каналі! У концерті «Взрослые и дети» «Непоседам-30 лет» . Це дебют Микити на великій сцені!",- розповів Лазарєв про подію.

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